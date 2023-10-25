Infiniti анонсировала четыре новинки. Одна из них в предыдущих поколениях продавалась в России

Компания Infiniti анонсировала тизером четыре автоновинки, включая новый QX80 Компания Infiniti анонсировала сразу четыре новинки: электрический седан, электрический кроссовер, флагманский внедорожник QX80 следующего поколения и кросс-купе QX65.
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