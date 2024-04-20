Законопроект о помощи Украине прошел процедурное голосование в Конгрессе США

Законопроекты о выделении помощи киевскому режиму, Израилю и Тайваню, а также о конфискации замороженных российских активов для их передачи Украине прошли процедурное голосование в нижней палате американского конгресса.
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