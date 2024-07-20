В Курской области загорелся завод после атаки украинского беспилотника

В Курской области загорелся завод низковольтной аппаратуры. На его территорию с дрона было сброшено взрывное устройство.
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В Курской области загорелся завод низковольтной аппаратуры. На его территорию с дрона было сброшено взрывное устройство.
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