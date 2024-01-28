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  • Гарий Щерба
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Bloomberg: зависимость Европы от американского газа хуже, чем от российского

Bloomberg: зависимость Европы от американского газа хуже, чем от российского

Вместо того чтобы заменить российское топливо возобновляемыми источниками энергии следующего поколения и по-настоящему освободиться от ископаемых источников, Европа все чаще обращается к американскому природному газу.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ха ха ха , ну , как ГЕЙРОПЕЙЦЫ , ПОМОГЛА  вам ваша АМэРыКА ...???
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