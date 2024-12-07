Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Дубровская
    Кто этих шакалов завёз и разрешил , наши «братья в сговоре” значит и Россию они предают , уничтожают по этапно , прос...Покупая узбекскую...
  • александр бажан
    Россия подписалась за Аседа.  Он просто предал Россию. Это не Сальвадоре Альендо который отстаивал все до конца.  Нет...Главное о падении...
  • 147683 Сероев
    Полностью согласен Китайцы и индусы тоже об зтом знают И дружить будут в соответствии Многополярно«Мы ответим на ва...

«Мы ответим на ваши провокации. Я не угрожаю, я констатирую факт» – заявил Рябков администрации США

«Мы ответим на ваши провокации. Я не угрожаю, я констатирую факт» – заявил Рябков администрации США

  Похоже, что в воспалённых умах вашингтонской элиты витают крайне опасные планы, потому что Россия шлёт уже такие прямые и жёсткие сигналы, что чуть ли не ракетами перед носом размахивает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
Вы даже не поняли, что это Вы и придрались ко мне...
Ответить
5 час.
САША ЛЕПАЕВ
лучше бы молчал а не обещал. мы к обещалкам уже привыкли. а запад тем более. ну пугнули один раз орешником и что. что то изменилось.вот Сирия пала. предатели деньги врагам шлют.никто их в стране не трогает. завозят все больше мигрантов. уже объявляют что язык можно не учить. так что творится со страной. пока наши ребята ее защищают с наружи. а внутри троянский конь.людям эти мигранты по перек горла стали. а правительство тоже обещалками кормят.
Ответить
3 час.
147683 Сероев
Полностью согласен Китайцы и индусы тоже об зтом знают И дружить будут в соответствии Многополярно
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх