Похоже, что в воспалённых умах вашингтонской элиты витают крайне опасные планы, потому что Россия шлёт уже такие прямые и жёсткие сигналы, что чуть ли не ракетами перед носом размахивает.
«Мы ответим на ваши провокации. Я не угрожаю, я констатирую факт» – заявил Рябков администрации США
Комментарии
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Александр Рожков
Вы даже не поняли, что это Вы и придрались ко мне...
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5 час.
САША ЛЕПАЕВ
лучше бы молчал а не обещал. мы к обещалкам уже привыкли. а запад тем более. ну пугнули один раз орешником и что. что то изменилось.вот Сирия пала. предатели деньги врагам шлют.никто их в стране не трогает. завозят все больше мигрантов. уже объявляют что язык можно не учить. так что творится со страной. пока наши ребята ее защищают с наружи. а внутри троянский конь.людям эти мигранты по перек горла стали. а правительство тоже обещалками кормят.
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3 час.
147683 Сероев
Полностью согласен Китайцы и индусы тоже об зтом знают И дружить будут в соответствии Многополярно
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1 час.
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