«Мы ответим на ваши провокации. Я не угрожаю, я констатирую факт» – заявил Рябков администрации США

САША ЛЕПАЕВ

лучше бы молчал а не обещал. мы к обещалкам уже привыкли. а запад тем более. ну пугнули один раз орешником и что. что то изменилось.вот Сирия пала. предатели деньги врагам шлют.никто их в стране не трогает. завозят все больше мигрантов. уже объявляют что язык можно не учить. так что творится со страной. пока наши ребята ее защищают с наружи. а внутри троянский конь.людям эти мигранты по перек горла стали. а правительство тоже обещалками кормят.