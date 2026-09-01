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Свежие мемы вторника: про учёбу и не только

Свежие мемы вторника: про учёбу и не только

Взрослая жизнь встретила первое сентября без торжественной линейки и подарков. Никто не подарил новый пенал, а смутное ощущение, что сейчас спросят домашнее задание, никуда не делось.

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