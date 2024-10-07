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Учитель из Чечни оскорбляет христиан: Полиция пока ничего не предпринимает

Учитель из Чечни оскорбляет христиан: Полиция пока ничего не предпринимает

В Чеченской Республике объявился учитель, который безнаказанно оскорбляет христианство.Уже на протяжении нескольких месяцев идёт безнаказанное оскорбление христианства со стороны школьного учителя из Чечни.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Грязная тварь ты гамадрилов...
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17 час.
Дмитрий Гурин
Думаю что про этого препода мы уже ничего не услышим. Рамзан после высказываний Апти еще злой. Карачун пришел к придурку это точно....
Ответить
2 час.

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