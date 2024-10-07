Учитель из Чечни оскорбляет христиан: Полиция пока ничего не предпринимает

В Чеченской Республике объявился учитель, который безнаказанно оскорбляет христианство.Уже на протяжении нескольких месяцев идёт безнаказанное оскорбление христианства со стороны школьного учителя из Чечни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии