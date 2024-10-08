Депутат Разворотнева: москвичи не смогут сэкономить на поздней подаче отопления

В этом году в Москве отопление включат позже, чем обычно, из-за теплой погоды. Однако сэкономить жители столицы на этой статье коммунальных расходов все равно не смогут, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.