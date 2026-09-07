УАЗ «Патриот» — прошлый век. Обновленный УАЗ «Патриот Х» показали на первых фото

С 2,0-литровым дизелем под капотом и 6-ступенчатой коробкой передач Первые экземпляры обновленного УАЗ «Патриот Х» заметили в Москве еще до официального начала продаж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕЖ GeForce RTX 4090 ...
- АУ От Балтики до Япо...
- СЗ Поставки машин из...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым