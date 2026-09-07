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УАЗ «Патриот» — прошлый век. Обновленный УАЗ «Патриот Х» показали на первых фото

УАЗ «Патриот» — прошлый век. Обновленный УАЗ «Патриот Х» показали на первых фото

С 2,0-литровым дизелем под капотом и 6-ступенчатой коробкой передач Первые экземпляры обновленного УАЗ «Патриот Х» заметили в Москве еще до официального начала продаж.

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