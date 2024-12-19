Дрозд о столкновении с Щербаковой и Гончаровым: «Мы с Егором оба пытались уйти, скорость не позволила разъехаться. Конечно, психологически это влияет»

Дрозд и его партнерша Елизавета Шичина, а также Анна Щербакова после столкновения упали. «Повлияло ли на прокат то, что случилось на разминке? Конечно, это влияет, потому что это неожиданность, мы с Егором оба пытались уйти, ситуация непредсказуемая.