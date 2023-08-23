Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Мужчины разыграют медали в прыжках в длину и беге на 400 м, женщины – в метании молота и беге на 100 и 400 м с барьерами

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023 Будапешт, Венгрия Мужчины Спортивная ходьба, 35 км 8:00 Фавориты: Сянхун Хэ (Китай), Томохиро Нода (Япония), Массимо Стано (Италия), Масатора Кавано (Япония), Персеус Карлстрем (Швеция).
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