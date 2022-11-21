МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Полякам кажется, что Россия на Балтике уже отступает перед НАТО

Полякам кажется, что Россия на Балтике уже отступает перед НАТО

Подлодку «Уфа» на Тихий океан отправили. А Калининград и Кронштадт? Сергей Ищенко На фото: церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ подводной лодки «Уфа» в Санкт-Петербурге (Фото: Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи"/ТАСС) В минувшую среду в Санкт-Петербурге состоялась церемония первого подъема Андреевского флага на только что построенной на АО «Адмиралтейские верфи» и переданной в боевой состав ВМФ РФ дизель-электрической подводной лодке «Уфа» (проект 06363).

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