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Песков заявил об отсутствии угрозы со стороны БПЛА самолёту Зеленского

Песков заявил об отсутствии угрозы со стороны БПЛА самолёту Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угрозы со стороны беспилотника для самолёта Владимира Зеленского в аэропорту Кишинёва не существовало.

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