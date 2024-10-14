Командир ЧВК «Вагнер» с позывным «Майкл» погиб во время боя в Мали

Один из командиров ЧВК «Вагнер» Михаил Приходько (позывной «Майкл») погиб в Мали.В Мали во время боя с боевиками погиб командир 9-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Михаил Приходько (позывной «Майкл»), сообщили в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Белоусов предотвратил крупное вторжение: До 3000 солдат оказались "замурованы". "Элитную" бригаду уничтожили "на полпути"
- Эшелоны скорых и пожарных. Бомбардировка Одессы идёт 4 часа: Уничтожен танкер со снарядами. Сотни Storm Shadow. Смерть спецназа Британии
- Полная ликвидация украинского ВПК – ракеты подорвали важнейший подземный завод. Мощное землетрясение. Столбы огня вырывались из-под земли
Свежие комментарии