Командир ЧВК «Вагнер» с позывным «Майкл» погиб во время боя в Мали

Один из командиров ЧВК «Вагнер» Михаил Приходько (позывной «Майкл») погиб в Мали.В Мали во время боя с боевиками погиб командир 9-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Михаил Приходько (позывной «Майкл»), сообщили в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».