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Последний гол сборной СССР: каким он был — исторический удар с 20 метров перед развалом страны

Последний гол сборной СССР: каким он был — исторический удар с 20 метров перед развалом страны

Канчельскис вошел в историю!Сборная СССР десятилетиями была одной из главных футбольных сил Европы: брала золото первого чемпионата Европы, доходила до финалов крупных турниров, выигрывала Олимпиаду и дарила миру великих футболистов.

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