За прошедшие дежурные сутки в дорожно-транспортных происшествиях погиб 1 человек, и 4 - получили травмы

В 14-15 в Родниковском районе на 25 километре автодороги «Фурманов – Каминский – Федорково» 45-летний водитель мопеда не справился с управлением и совершил наезд на расположенный справа отбойник с последующим опрокидыванием.
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