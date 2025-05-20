Евросоюз и Киев отвергли план Трампа о прямых переговорах между РФ и Украиной

www.globallookpress.com/Benoit Doppagne/Keystone Press Agency Украина и некоторые страны Европы отвергли идею американского лидера Дональда Трампа о прямых переговорах между Москвой и Киевом, сообщает агентство Bloomberg.
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