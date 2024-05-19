Пятый, индустриальный

Кадровые перестановки Владимира Путина в правительстве и Администрации президента говорят о приоритетной ставке пятого президентского срока на развитие современной диверсифицированной индустриальной экономики.
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