США могут отобрать у России миллиарды долларов, но есть нюанс

Игорь Самохвалов/ПГ В очередной раз всплывает тема конфискации российских активов, находящихся на Западе.
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