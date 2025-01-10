Церковь России 11 января 2025 чтит память убитых младенцев и преподобного Маркелла Administrator11 января 2025 года верующие Русской Православной Церкви будут отмечать важный праздник, согласно церковному календарю.
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