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Отопительный сезон Украина пройдет с ростом цен и ограничениями

Отопительный сезон Украина пройдет с ростом цен и ограничениями

Из-за повышения тарифов на перевозки по железным дорогам у тепловой генерации Украины возникнул дополнительные сложности с поставками угля, запасы которого сейчас находятся на минимуме, что поставит под угрозу прохождение отопительного сезона.

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