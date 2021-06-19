Происшествия

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В Хабаровском крае в преддверии Всемирного Дня детского футбола полицейские провели товарищеский матч для пришкольного лагеря

В рамках акции «Каникулы с общественным советом» специалист отделения профессиональной подготовки УМВД России по г.

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