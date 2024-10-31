В тульском минобре рассказали о возможности запрета хиджабов в школах

Накануне во Владимирской области ввели запрет на ношение хиджабов и никабов в школах. Приказ министерства молодежной политики 33 региона громко обсуждают уже несколько дней как депутаты, так и общественность.
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