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НХЛ. 2 очка Гурьянова помогли «Далласу» одолеть «Виннипег», «Тампа» играет с «Аризоной», «Анахайм» – с «Сиэтлом»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ. «Даллас» одолел «Виннипег» (4:3 ОТ), «Эдмонтон» был сильнее «Айлендерс» (3:1), «Тампа» сыграет с «Аризоной», «Анахайм» – с «Сиэтлом».

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