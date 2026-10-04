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Российский боец ММА Копылов нокаутировал Готье на турнире UFC в США

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Роман Копылов победил камерунца Атеба Готье в поединке в среднем весе на 332-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), проходившем в США.

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