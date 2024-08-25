Куриные ножки в соусе "Терияки" на сковороде

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Если вы хотите подать к столу сочное, вкусное мясо курицы, тогда потушите на сковороде куриные ножки в соусе "Терияки".