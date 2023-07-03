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Хотелось бы знать - на куя фермерам большой лохматый пёс боящийся морозов, и почему его нельзя было оставлять в курят...
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Antanas
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