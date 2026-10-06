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Газета.ру

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Трамп подписал указ об ослаблении ограничений на "красное" дизтопливо

Трамп подписал указ об ослаблении ограничений на "красное" дизтопливо

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Гранд-Айленде в штате Небраска подписал указ, предусматривающий временное ослабление ограничений на использование дизельного топлива с красным красителем, не облагаемого федеральным акцизом.

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