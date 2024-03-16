Суд Москвы вынес приговор обвиняемому в убийстве разработчика "Спутника V"

Руслан Кривобок/РИА Новости Хорошевский районный суд Москвы приговорил обвиняемого в убийстве одного из создателей вакцины «Спутник V» Алексея Змановского к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
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