"АДВОКАТ СМЕЯЛСЯ ЕМУ В ЛИЦО": ОТЕЦ ПОГИБШЕГО МАЛЬЧИКА РАССТРЕЛЯЛ ВИНОВНИКА ДТП И ЕГО ЗАЩИТНИКА

Надежда Кувыкина

Я тоже бы убила парня, из за которого в ДТП погиб мой сын, а так 12 лет он так спрятался, что и компенсацию по суду не платит... И ничего, суд вот все отклоняет и отклоняет мои заявления. Да, горе моё и ему не поможешь деньгами, но он отсидел 1 год в общей колонии. И все, слился. И искать его никто не хочет. И тд и тп... Простите, но... Наболело. Читаю про этих судей... Деньги и всем отлично, кто е тех, кто теряет родных...