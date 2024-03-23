Слишком гуманное правосудие порождает самосуд. В Дагестане убитый горем отец отомстил за смерть сына двойным убийством.
"АДВОКАТ СМЕЯЛСЯ ЕМУ В ЛИЦО": ОТЕЦ ПОГИБШЕГО МАЛЬЧИКА РАССТРЕЛЯЛ ВИНОВНИКА ДТП И ЕГО ЗАЩИТНИКА
Комментарии
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Надежда Кувыкина
Я тоже бы убила парня, из за которого в ДТП погиб мой сын, а так 12 лет он так спрятался, что и компенсацию по суду не платит... И ничего, суд вот все отклоняет и отклоняет мои заявления. Да, горе моё и ему не поможешь деньгами, но он отсидел 1 год в общей колонии. И все, слился. И искать его никто не хочет. И тд и тп... Простите, но... Наболело. Читаю про этих судей... Деньги и всем отлично, кто е тех, кто теряет родных...
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20 час.
Karmadon
Не лишним было бы расследовать мотивы судьи, давшего такой приговор - по сути, издевательский. Убежден, что не менее десяти тысяч "баксов" пошло ему на карман.
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20 час.
ИП
Игорь Петров
Правильно! Вабло не решило всё!
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5 час.
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