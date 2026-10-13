Главное в тезисах: Обвинение без доказательств: Президент США Дональд Трамп заявил, что йеменское движение «Ансар Аллах» намеренно дестабилизирует нефтяной рынок перед промежуточными выборами в Конгресс 3 ноября, но не привел никаких подтверждений.
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