Главное в тезисах: Обвинение без доказательств: Президент США Дональд Трамп заявил, что йеменское движение «Ансар Аллах» намеренно дестабилизирует нефтяной рынок перед промежуточными выборами в Конгресс 3 ноября, но не привел никаких подтверждений.