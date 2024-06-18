Лучшим игроком матча Австрия – Франция на Евро-2024 стал Канте

Килиан Мбаппе получил травму во время матча.фото: uefa.com--> Полузащитник сборной Франции Н’Голо Канте признан лучшим футболистом матча Евро-2024 против Австрии, сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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