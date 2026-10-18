Западные аналитики, ссылаясь на данные спутниковой разведки, заявляют о накоплении на российских тыловых базах значительного числа боевой техники – танков Т-90М и Т-72Б3, бронемашин БТР-82А, БМП-3/3М и БМД-4М, колёсных САУ «Мальва» и «Гиацинт-К»:Даже в промежутках между несколькими неделями .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Латвия не будет м...
- Латвия не будет м...
- Подвинуть нас в т...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым