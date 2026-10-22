Пожар в квартире на девятом этаже дома по улице Металлургов охватил четыре квадратных метра, из здания самостоятельно эвакуировались 30 жильцов, включая пятерых детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Telegraph: Зеленс...
- Почему СВО не зак...
- Состояние Чибиса ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым