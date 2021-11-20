Старший рабочий задержан по делу об убийстве сторожа фермы под Саратовом

Мертвого 61-летнего мужчину нашли утром в четверг, 18 ноября, в доме для сотрудников хозяйства. В ходе судебно-медицинского исследования было установлено, что причиной его смерти стало колото-резаное ранение ниже плеча с повреждением легкого.