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Старший рабочий задержан по делу об убийстве сторожа фермы под Саратовом

Старший рабочий задержан по делу об убийстве сторожа фермы под Саратовом

Мертвого 61-летнего мужчину нашли утром в четверг, 18 ноября, в доме для сотрудников хозяйства. В ходе судебно-медицинского исследования было установлено, что причиной его смерти стало колото-резаное ранение ниже плеча с повреждением легкого.

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