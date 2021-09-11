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Военнослужащие ВДВ совершили 100 км марш на полигон «Струги Красные» для участия в ССУ «Запад-2021»

Военнослужащие ВДВ совершили 100 км марш на полигон «Струги Красные» для участия в ССУ «Запад-2021»

На марше десантники преодолели участки зараженной местности и минно-взрывных заграждений на боевых машинах в составе колонны гусеничной и автомобильной техники.

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