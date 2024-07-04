В Петербурге спрос на новостройки вырос на 48% с начала года

С января по июнь заключили более 44 тысяч сделок Спрос на новостройки в Петербурге в первой половине 2024 года вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева на пресс-конференции «Турбулентность на рынке недвижимости: главное за первое полугодие 2024 года».