Глава МИД КНР провел встречу с высокопоставленным представителем премьер-министра Греции

Пекин, 19 октября /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел Китая Ван И в четверг провел встречу с высокопоставленным представителем премьер-министра, министром развития Греции Костасом Скрекасом, прибывшим в Пекин для участия в 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".
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