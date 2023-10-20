Глава МИД КНР провел встречу с высокопоставленным представителем премьер-министра Греции

Пекин, 19 октября /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел Китая Ван И в четверг провел встречу с высокопоставленным представителем премьер-министра, министром развития Греции Костасом Скрекасом, прибывшим в Пекин для участия в 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".