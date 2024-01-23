В России решили продлить обязательную продажу валютной выручки

В Правительстве России положительно оценивают эффективность введенных мер по обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими экспортерами страны.
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