RS: Украина и Европа не могут не согласиться с планом Трампа по Украине

Военный эксперт Анатоль Ливен в своей статье для американского журнала Responsible Statecraft выразил убеждение, что и Украина, и европейские страны будут вынуждены согласиться с мирным планом урегулирования украинского конфликта, предложенным экс-президентом США Дональдом Трампом.