RS: Украина и Европа не могут не согласиться с планом Трампа по Украине

Военный эксперт Анатоль Ливен в своей статье для американского журнала Responsible Statecraft выразил убеждение, что и Украина, и европейские страны будут вынуждены согласиться с мирным планом урегулирования украинского конфликта, предложенным экс-президентом США Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии