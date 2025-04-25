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RS: Украина и Европа не могут не согласиться с планом Трампа по Украине

Военный эксперт Анатоль Ливен в своей статье для американского журнала Responsible Statecraft выразил убеждение, что и Украина, и европейские страны будут вынуждены согласиться с мирным планом урегулирования украинского конфликта, предложенным экс-президентом США Дональдом Трампом.

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