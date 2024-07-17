МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

19 подписчиков

Свежие комментарии

  • Дмитрий Лукьянов
    Каких граждан? Которые уже много лет торчат в безвылазно в госдуме? Так некоторым уже пора ставить спаренные стулья. ...Политолог Колчин:...
  • Дмитрий Шершов
    зГендиректор «Газп...
  • Александр Денисов
    А куда он денется с "подводной лодки"?Гендиректор «Газп...

Ольга Зайцева пригласила участвовать в программе «Мой спортивный район»

Ольга Зайцева пригласила участвовать в программе «Мой спортивный район»

Москва стала городом спорта в шаговой доступности  На портале «Активный гражданин» проходит голосование, посвященное мероприятиям летнего сезона проектов «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные», рассказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева во время вечерней тренировки, организованной 16 июля в районе Северное Тушино для участников «Московского долголетия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх