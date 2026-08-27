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Sollers ST8 получил бензиновый двигатель 2.0 и «автомат»

Sollers ST8 получил бензиновый двигатель 2.0 и «автомат»

Sollers ST8 получил бензиновый двигатель 2.0 и «автомат»[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Sollers ST8 встал на конвейер УАЗа в начале прошлого года, а вскоре после этого вышел на рынок.

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