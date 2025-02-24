Алексей Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку

Евросоюз может наладить реэкспорт американского оружия на Украину, причём делать это разными путями. Закупать вооружение напрямую у США, или через их союзников, например, арабские страны, или использовать программы НАТО.
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