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Один человек погиб при столкновении судна со скалой под Красноярском

Один человек погиб при столкновении судна со скалой под Красноярском

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин В Красноярском крае на реке Северной мужчина, управляя судном "Хивус", столкнулся со скалой, в результате чего один человек погиб и четыре пострадали, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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