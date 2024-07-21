Один человек погиб при столкновении судна со скалой под Красноярском

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин В Красноярском крае на реке Северной мужчина, управляя судном "Хивус", столкнулся со скалой, в результате чего один человек погиб и четыре пострадали, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
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