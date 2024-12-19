Психиатр Вилков: человечество стоит на грани эпидемии психических расстройств

Стремительный рост ментальных расстройств вынуждает специалистов говорить об эпидемии.В соответствии с результатами исследования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения, количество психических расстройств у людей по всему миру увеличилось настолько, что это можно назвать эпидемией.
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