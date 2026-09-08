Москвичей предупредили о разгуле фотографов-мошенников

Руководитель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов России Алексей Лобарев в беседе с ИС «Вести» рассказал, что в Москве уличные фотографы якобы бесплатно фотографируют прохожих, а затем начинают требовать деньги за готовые снимки.