Какие русские гены есть у известных российских персон?

Мы проанализировали сайты, на которых описаны наследственные Y-хромосомные гаплогруппы.Вот какие получились результаты:1) Самая распространенная в России гаплогруппа R1a зарегистрирована в этих источниках у 10 человек: Глазунов Илья Сергеевич, художник (R1a-Z280 центральная евразийская ветвь, сайт ДНК замечательных людей), Пушкин Александр Сергеевич, поэт (R1a, сайт Википедия), Баширов Александр Николаевич, режиссер (R1a-YP569, северная евразийская ветвь, сайт ДНК замечательных людей), Самусев Дмитрий Николаевич, известный предприниматель (R1a-YP4772, западнославянская ветвь, сайт ДНК замечательных людей), а также Николай Пржевальский, Александр Можайский, Никита Михалков, Евгений Миронов и Владимир Арсеньев (R1a, сайт Википедия)Художник Илья Глазунов (фото взято из ОИ)2) Вторая по распространенности среди известных русских гаплогруппа N выявлена у 9 известных персон: Богатырев Юрий Георгиевич, актер (N1a-Z1936, угро-финская ветвь, сайт ДНК замечательных людей), Бунин Иван Алексеевич, писатель (N1a-Y9022, волго-алтайская ветвь, сайт ДНК замечательных людей), Захар Прилепин, писатель и публицист (N1a-L550, южно-балтийская ветвь, сайт ДНК замечательных людей), Флоренский Павел Александрович, священник и богослов (N1a-Z1936, угро-финская ветвь, сайт ДНК замечательных людей), а также первые русские князья Рюриковичи, ведущий Владис Пельш, князья Мышецкие, Генрик Сенкевич (все N, сайт Википедия) и опричник Данило Тиронов (N1a-Y155153, южно-балтийская ветвь, сайт ДНК замечательных людей)Актер Юрий Богатырев (фото взято из ОИ)3) Третьей гаплогруппой оказалась I2, которая обнаружена у трех известных русских: 1) Брычков Павел Николаевич, писатель (I2a-Y4882, восточноевропейская ветвь, сайт ДНК замечательных людей), 2) Асаул Анатолий Николаевич, экономист (I2a-PH908, Дунайская ветвь, сайт ДНК замечательных людей), 3) Титов Егор Ильич (I2, сайт Википедия)Футболист Егор Титов (фото взято из ОИ)4) Четвертой по распространенности гаплогруппой (3 человека) среди известных русских людей является I1: Егор Летов, рок-музыкант (I1-Y6340, балтийско-скандинавская ветвь, сайт ДНК замечательных людей), 2) Лев Толстой, писатель (I1) и Петр Толстой (I1)Писатель Лев Толстой (фото взято из ОИ)Далее идут минорные гаплогруппы, которые выявлены только у 1 человека.