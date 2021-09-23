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Подразделения мотострелковой дивизии ЮВО задействовали противобеспилотный резерв на тактических учениях в Ростовской области

Подразделения мотострелковой дивизии ЮВО задействовали противобеспилотный резерв на тактических учениях в Ростовской области

Всего к учениям привлечено около 4 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 350 единиц боевой и специальной техники.

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