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Добрый Мир

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Правозащитники требуют исключить США из комитета ООН по правам человека

Правозащитники требуют исключить США из комитета ООН по правам человека

AFP ANGELA WEISS Представители ряда правозащитных организаций из США, России, Австрии и Франции направили обращение Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором потребовали исключить США из комитета по правам человека всемирной организации.

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