Правозащитники требуют исключить США из комитета ООН по правам человека

AFP ANGELA WEISS Представители ряда правозащитных организаций из США, России, Австрии и Франции направили обращение Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором потребовали исключить США из комитета по правам человека всемирной организации.
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