Русский музей получил в дар коллекцию акварелей и мемориальных предметов семьи Романовых

Акварели Великой княгини Ольги Александровны посетители смогут увидеть уже в следующем году. Государственный Русский музей получил в дар акварели Великой княгини Ольги Александровны и коллекцию мемориальных предметов семьи императора Александра III.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии